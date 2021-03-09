السعودية اليوم / مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة تجري 60 عملية للعمود الفقري بتقنية المنظار الدقيق



مكة المكرمة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

أجرى مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ما يقارب ٦٠ عملية جراحية بالعمود الفقري مؤخرًا من خلال تقنية المنظار الدقيق لحالات ضيق القناة العصبية المركزية من العمود الفقري والانزلاق الغضروفي حيث تم تحقيق نتائج ملموسة وسريعة بالتعافي ولله الحمد.

وتعد تقنية منظار العمود الفقري من التكنولوجيا الجراحية الحديثة لإزالة الانزلاقات الغضروفية وتوسيع القناة العصبية المركزية والطرفية وإزالة الضغط عن الأعصاب من خلال فتحة صغيره جدا مما يجنب عمليات الفتح التقليدي للعضلات والأربطة والعظام حيث يتم من خلاله تجنيب المرضى آثار ما بعد العملية وما يصاحبها من آلام.

يذكر أن من إيجابيات هذا النوع من التقنيات الجراحية التي أجريت للمرضى هو الحفاظ على ثبات الفقرات ويعود ذلك لعدم إزاله اجزاء كبيرة من عظام ومفاصل الظهر كما هو الحال في الفتح الجراحي الكامل مما يجنب المريض آلام الظهر المزمنة وتثبيت الفقرات بواسطة المسامير والشرائح المعدنية.

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17:46ت م

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