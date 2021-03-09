السعودية اليوم / أمانة وبلديات الحدود الشمالية تنفذ 2283 جولة رقابية وتُغرّم 57 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية خلال أسبوع



عرعر 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها 2283 جولة رقابية خلال أسبوع على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من سلامة الغذاء ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ثامر القاران أنّ الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة تكثف جولاتها الرقابية، جرى خلال الفترة مخالفة 57 منشأة مخالفة للتدابير الصحية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وإغلاق 10 محلات تجارية.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 أو عبر حسابات خدمات العملاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

17:46ت م

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عرعر 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسنفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها 2283 جولة رقابية خلال أسبوع على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من سلامة الغذاء ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ثامر القاران أنّ الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة تكثف جولاتها الرقابية، جرى خلال الفترة مخالفة 57 منشأة مخالفة للتدابير الصحية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وإغلاق 10 محلات تجارية.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 أو عبر حسابات خدمات العملاء بمواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //17:46ت م0213

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