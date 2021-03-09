

مكة المكرمة24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

ناقشت اللجنة التطويرية لمنظومة الأعمال بالمسجد الحرام اليوم , استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم رمضان المبارك ١٤٤٢هـ، برئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، بحضور مستشار ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد المالكي وأعضاء اللجنة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال اللجنة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المسجد الحرام، وذلك في كل جوانب الخطة المعدة للموسم، بما يتماشى مع الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة حفاظاً على سلامة المعتمرين والزائرين.

من جانبه أكد الدكتور المحيميد أن اللجنة تعمل منذ إنشائها على تطوير كافة أعمال المسجد الحرام، سواءً الفنية أو الخدمية بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة التي تخدم قاصدي المسجد الحرام.

// انتهى //

17:38ت م

0208





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اللجنة التطويرية لمنظومة الأعمال بالمسجد الحرام تناقش استعدادات موسم رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.