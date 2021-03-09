

مكة المكرمة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية و الإرشادية اليوم برنامجها التوجيهي الرقمي "حقيبة الزائر" التي تستهدف قاصدي بيت الله الحرام.

و تحوي "حقيبة الزائر" على خمسة كتيبات إرشادية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمهما الله- , وتناقش الكتيبات العديد من جوانب الحياتية الدينية المهمة كصفة العمرة والأمور المتعلقة بها وآداب المشي إلى الصلاة ودور المرأة في إصلاح المجتمع وكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة وكتاب في ظل الشريعة.

وتأتي هذه الخطوة في سبيل مواصلة العطاء ونشر الوسطية والاعتدال التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف إلى جانب نشر الوعي والثقافة الدينية وتسليط الضوء على بعض الجوانب المهمة في حياة المسلم والمسلمة مشيرةً إلى أن هذه البرامج متاحة للمستفيدين عن طريق مسح الباركود التابع للكتيب حتى يتمكن من تصفح المحتوى بشكل كامل.

// انتهى //

17:37ت م

0207





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شؤون الحرمين تُدشن برنامجها التوجيهي الرقمي "حقيبة زائر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.