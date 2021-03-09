السعودية اليوم / الهيئة السعودية للفضاء تبحث التعاون الإستراتيجي مع مجموعة كوهين



الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م

التقى رئيس قطاع العمليات وبرامج الفضاء بالهيئة

وجرى خلال اللقاء، تقديم عرض عن أنشطة وبرامج المجموعة التشريعية والتنظيمية وأبرز مشاريعها.

وعد مجموعة كوهين، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، من أكبر الشركات العالمية في مجال الاستشارات القانونية والدعم الإستراتيجي في تطوير الأعمال، كما ساعدت في بناء مشاريع مشتركة في مجال الفضاء وشراكات أخرى في الكثير من دول العالم.

وتسعى الهيئة من خلال مثل هذه اللقاءات لإزالة المعوقات أمام الشركات الأجنبية بهدف التعاون والتوسع في الاستثمار، وجذب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية؛ لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

// انتهى //

17:36ت م

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الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 مالتقى رئيس قطاع العمليات وبرامج الفضاء بالهيئة السعودية للفضاء المهندس ماجد العنزي -عبر الاتصال المرئي – اليوم, مع المستشار الأول لمجموعة كوهين الجنرال مايك سكاباروتي لمناقشة فرص التعاون الإستراتيجي والاستشارات المستقبلية في قطاع الفضاء بين الهيئة والمجموعة.وجرى خلال اللقاء، تقديم عرض عن أنشطة وبرامج المجموعة التشريعية والتنظيمية وأبرز مشاريعها.وعد مجموعة كوهين، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، من أكبر الشركات العالمية في مجال الاستشارات القانونية والدعم الإستراتيجي في تطوير الأعمال، كما ساعدت في بناء مشاريع مشتركة في مجال الفضاء وشراكات أخرى في الكثير من دول العالم.وتسعى الهيئة من خلال مثل هذه اللقاءات لإزالة المعوقات أمام الشركات الأجنبية بهدف التعاون والتوسع في الاستثمار، وجذب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية؛ لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.// انتهى //17:36ت م0206

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