السعودية اليوم / "الصحة" : ارتفاع في عدد الحالات الحرجة وتسجيل (351) حالة مؤكدة



الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

كشفت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح

وأعلنت الوزارة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (351) حالة مؤكدة وتعافي(418) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2616) منها ( 519) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (380182) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 371032) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6534) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (47791) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

17:17ت م

0205



الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسكشفت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح كورونا ، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، لافتةً النظر إلى أن "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله.وأعلنت الوزارة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (351) حالة مؤكدة وتعافي(418) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2616) منها ( 519) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (380182) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 371032) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6534) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (47791) فحصًا مخبريًا جديدًا.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //17:17ت م0205

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