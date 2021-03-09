وزارة الصحة للحاصلين على لقاح كورونا خارج المملكة: حدثوا بياناتكم

نبهت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين، ممن أخذوا لقاحات كورونا خارج المملكة، بضرورة تحديث المعلومات بشأن حالتهم الصحية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن المواطنين والمقيمين ممن حصلوا على لقاح كورونا خارج المملكة العربية السعودية، عليهم تحديث حالتهم الصحية عبر الاتصال على الرقم «937» لدراسة حالتهم ولضمان سلامتهم.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 380182 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 418 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 371032 حالة، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6534 حالة.

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