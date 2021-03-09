مقطع فيديو يظهر تدمير طائرة حوثية مفخخة من طراز «صماد»

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» «من نوع: صماد»، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، مساء اليوم.

كان المُتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أكد أن الصواريخ والمسيرات التي تطلقها ميليشيات الحوثي، هي إيرانية الصنع، مشيرًا إلى أن التحالف يعد لضربة موجعة للميليشيات الحوثية.

وقال العقيد المالكي: «لدينا صبر تكتيكي واستراتيجي ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين، وصواريخ ومسيرات ميليشيات الحوثي هي إيرانية الصنع.. ميناء الحديدة يشهد عمليات تهريب للصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي، وصبرنا التكتيكي يمليه حرصنا على سلامة المدنيين.. ملتزمون بقواعد القانون الدولي في عملياتنا بعكس الميليشيات الحوثية».

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