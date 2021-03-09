السعودية | ولي عهد البحرين يغادر الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يغادر الرياض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 3 ساعات - 1:21 صباحًا, 9 مارس 2021 م
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غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، اليوم، الرياض.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومندوب عن المراسم الملكية.