شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية لـ ”الخليج 365”: التصعيد «الحوثي» خطير وغير مقبول والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية