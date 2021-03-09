شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية لـ ”الخليج 365”: التصعيد «الحوثي» خطير وغير مقبول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت الخارجية الأمريكية، رفض الولايات المتحدة لاعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية. ذكرت الضابط الصحفي في مكتب الشؤون العامة بوزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن كيرستن بيكر في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أنه - وبحسب مصدر متحدث باسم الخارجية الأمريكية - تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية تلك الهجمات الحوثية المتصاعدة أنها أمر غير مقبول وخطير، وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، بمن فيهم الأمريكيون، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق من استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، وأن تلك التصرفات لا تصدر من مجموعة جادة في عملية السلام.