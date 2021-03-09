شكرا لقرائتكم خبر عن رفض سعودي - قطري لكل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، ورفض كل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وجرى خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها سموه أمس مع الشيخ محمد آل ثاني خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

حضر جلسة المباحثات، القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن بن أركان الداود.