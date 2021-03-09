شكرا لقرائتكم خبر عن العواد يبحث أوجه التعاون مع سفير فنلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان د.عواد العواد في مكتبه أمس، مع سفير جمهورية فنلندا آتني روتوفووري أوجه التعاون المشترك، لاسيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين.

واستعرض العواد خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة حالياً في هذا المجال.