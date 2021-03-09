شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينقل تحيات الملك وولي العهد إلى أمير قطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى أخيهما صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الذي حمله نقل تحياته وتقديره لهما -حفظهما الله-، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية

واستعرض أمير دولة قطر مع وزير الخارجية خلال استقباله في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، أمس، في إطار زيارة رسمية، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.