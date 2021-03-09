شكرا لقرائتكم خبر عن تمرين ثنائي بين مقاتلات «إف- 15 إس إي» السعودية وقاذفات «بي- 52» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمرينًا ثنائيًا أول أمس، شاركت فيه مقاتلات «إف- 15 إس إي» السعودية، والقاذفات الإستراتيجية «بي- 52» التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.