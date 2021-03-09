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تمرين ثنائي بين مقاتلات «إف- 15 إس إي» السعودية وقاذفات «بي- 52» الأمريكية

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الدمام - شريف احمد - أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمرينًا ثنائيًا أول أمس، شاركت فيه مقاتلات «إف- 15 إس إي» السعودية، والقاذفات الإستراتيجية «بي- 52» التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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