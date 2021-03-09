أسعار الذهب تنخفض إلى أدنى مستوياتها في 9 أشهر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

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هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة يوم أمس الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر مع صعود الدولار وبقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.

انخفاض أسعار الذهب:

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.14 بالمائة إلى 1681.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو حزيران الماضي.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب أكثر من واحد بالمائة لتسجل عند التسوية 1678.00 دولارًا للأوقية.

الدولار:

وقفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في أكثر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.2 بالمائة إلى 1143.20 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.99 بالمائة إلى 2315.20 دولار للأوقية ونزلت الفضة 0.16 بالمائة إلى 25.15 دولار للأوقية.

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