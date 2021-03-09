حادث يزيد الجارحي في مسابقة الرالي بالشرقية

حادث يزيد الجارحي يثير حالة من القلق والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تعرض له أحد الشباب المشاركين في مسابقة رالي الشرقية، ليصاب في حادث أليم ويلقى مصرعه على الفور، وهذا ما نتعرف عليه في مزيد تفاصيل عنه في السطور التالية.

حادث يزيد الجارحي

تعرض جميع المتسابقين المشاركين في سباق الرالي الشرقية تويوتا الدولي، بعض الحوادث في حلبة السباق، الأمر الذي أدى إلى إصابة المتسابق السعودي يزيد الراجحي إصابة بالغة، ولم يقتصر الأمر إلى هذا الحد بل تطور إلى حد وفاة الدراج رياض الشمري، بالإضافة إلى إنسحاب مجموعة من المتسابقين.

قام على الفور الاتحاد السعودي للدراجات النارية بالإعلان من خلال حسابه الرسمي عن تعرض الدراج يزيد الراجحي إلى حادث مع ملاحه مايكل أور.

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قد حدث ذلك بدءاً من انطلاق المرحلة الثانية من سباق الرالي، وسرعان ما تم نقله من خلال الطائرة المروحية السريعة إلى المستشفى، لسرعة إجراء الفحوصات اللازمة له.

أدى ذلك إلى انسحاب مجموعة كبيرة من المتسابقين خلال المرحلة الثانية من مراحل السباق، وذلك عقب حدوث الإصابة وكان من أبرز المتسابقين التي انسحبوا هم السعودي بدر أبا الخيل، والمتسابق مشعل الغنيم السعودي الجنسي، المتسابق محمد الكعبي القطري الجنسية.

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حرص الاتحاد السعودي على تقديم واجب العزاء لأسرة المتسابق المتوفى رياض الشمري، وكان الاتحاد السعودي للدراجات النارية قد أعلن عن وفاة الشمري نتيجة الحادث الذي تعرض له في ساحة التسابق، كما حرص الأمير خالد سلطان العبدالله رئيس الاتحاد السعودي على زيارة المتسابقين المصابين في المستشفى.