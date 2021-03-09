تردد قناة مكسبي سبورت 2021 والتردد الأحدث للقنوات

تردد قناة مكسبي سبورت يبحث عنه متابعي القناة، الشغوفين برياضة كرة القدم، حيث أن القناة تعرضت مؤخراً للسرقة وقرر ملاك القناة على تغيير ترددها للحفاظ عليها من عبث واستيلاء الحاقدين.

قناة مكسبي سبورت

تعرضت قناة مكسبي سبورت إلى السرقة من قبل رجل مكسيكي الجنسية، الأمر الذي أجبر صاحب القناة للاستعانة بشركة أخرى لتغيير ترددها.

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حيث أن القناة تحرص دوماً على عرض مباريات كرة القدم العالمية، والعربية، وقد أعلنت مؤخراً عن عرض مباراة الزمالك والترجي، بالإضافة إلى مباراة الأهلي وفيتا كلوب.

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تردد قناة مكسبي سبورت

يستطيع متابعي القناة الوصول إلى أحدث ترددات القناة لعام 2021 م على القمرين نايل سات وعرب سات وهو:

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 11411.

معدل الترميز 27500.

نسبة الاستقطاب عمودي.

معامل التصحيح 5/6.

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كيفية ضبط تردد قناة مكسبي على النايل سات

نظراً لما حققته القناة مؤخراً من نجاحات ملموسة في المجال الكروي، جعل لها جمهور كبير من المتابعين، يحرصون دائماً على مشاهدة أحدث المباريات الكروية عليها دون غيرها، وعقب قيامنا بذكر الترددات الحديثة للقناة سنقوم بذكر خطوات ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال كالتالي: