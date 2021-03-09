ارتفاع سعر النفط بالسعودية والنتائج المترتبة عليه

ارتفع سعر النفط في المملكة العربية السعودية وكذلك في الأسواق العالمية للنفط اليوم حيث قفزت فيه العقود بخام البرنت إلى ما يزيد السبعون دولارًا في أول مرة منذ انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد، حتى وصل الخام الأمريكي مستوى عالي فيما لا يصل له منذ عامين، وفي أعقاب التقارير على الهجمات للمنشآت بالسعودية، وهذا وفقًا لما نشرته وكالة رويترز، وفي هذا المقال سنذكر ارتفاع أسعار النفط بالسعودية، فتابعونا.

تسجل المملكة العربية السعودية أكبر معدل لإنتاج النفط

زاد سعر النفط مع أوائل التعاملات الآسيوية اليوم إلى أن وصل معدل البرميل الواحد إلى 71.40 دولارًا، شهدت أعلى سعر منذ أكثر من سنة.

كما أكدت مجموعة أوبك والدول التي تصدر النفط، بصدور الموافقة من قبل أعضائها للسماح لدول كازاخستان وروسيا في زيادة الإنتاج للنفط بقيمة 130 ألفًا و20 ألف برميل نفط في اليوم، بينما سوف تمدد كافة الدول لمستويات الإنتاج في الوقت الحالي إلى شهر أبريل التالي.

أدت تلك الأخبار إلى زيادة سعر النفط إلى أكثر من 5%، وهذا القرار حدث فجأة، لأن كان من المتوقع أن هذه المجموعة التي تتكون من 23 منتجًا سوف تقوم بإضافة 500 ألف برميلًا في اليوم، كما أن السعودية سوف تمدد الخفض الطوعي الخاص بها لمليون برميل في اليوم من إنتاجها إلى شهر أبريل المقبل.

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المتضررين من ارتفاع سعر النفط

تعد السعودية المصدر الأكبر في العالم للنفط، وأن بلدان الخليج العربي هم أكبر المستفيدين من الزيادات المتتالية الخاصة بأسعار النفط، وهذا لأنها تعتمد على إيرادات أسعار البترول، حيث تعد الدول التي تستورد النفط هم المتضررين بزيادة أسعار النفط مثل جمهورية مصر العربية.

وكانت الميزانيات الخاصة بدول الخليج تضررت بصورة كبيرة جدًا أثناء السنة الماضية، بعدما وصل سعر النفط إلى أقل من 30 دولار في البرميل الواحد منذ انتشار جائحة كورونا، وقلة طلب النفط في العالم.

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