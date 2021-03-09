شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر وفيصل بن فرحان يعززان العلاقات بكافة المجالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، أمس (الاثنين)، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في إطار زيارته الرسمية.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأخيهما أمير دولة قطر، الذي حمّله نقل تحياته وتقديره لهما، ولحكومة وشعب المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة ثانية، عقد الأمير فيصل بن فرحان، أمس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية للعاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، ورفض كل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

حضر جلسة المباحثات، القائم بأعمال سفارة المملكة في قطر علي القحطاني، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.