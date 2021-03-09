شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أعلى حصيلة يومية للمتعافين من «كورونا» منذ 102 يوم والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - سجلت السعودية أمس (الاثنين) أعلى حصيلة يومية للمتعافين من فايروس كورونا منذ 102 يوم، ورصدت وزارة الصحة آنذاك شفاء 407 حالات، وأعلنت تعافي 418 حالة في 24 ساعة وتسجيل 351 إصابة جديدة و6 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 380.182 حالة، من بينها 2616 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 519 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 371.032 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6534 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 97.59%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.68%، ونسبة الوفيات 1.71%. وجاءت اعلى المدن والمحافظات تسجيلا للإصابات كالتالي الرياض (109)، جدة (27)، مكة المكرمة (19)، الدمام (9)، بريدة (8)، الهفوف (7)، مليجة (7)، حائل (6)، الخبر (6)، الدلم (6)، الزلفي (6)، القطيف (6)، الغاط (6)، المجمعة (5)، شقراء (5)، النعيرية (5)، الخفجي (5)، وادي الدواسر (5)، بطحاء (4)، القوارة (4)، المدينة المنورة (4)، ينبع (4)، طريف (4)، مهد الذهب (4)، تمير (4)، المبرز (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (138)، الدمام (24)، مكة المكرمة (22)، بريدة (14)، جدة (14)، الهفوف (13)، المدينة المنورة (9)، خميس مشيط (8)، عرعر (7)، الطائف (7)، الزلفي (7)، مليجة (7)، الخبر (6)، الدلم (6)، وادي الدواسر (6)، تبوك (4)، أبها (4)، عنيزة (4)، القطيف (4)، الظهران (4)، العيون (4)، الخرج (4)، المبرز (4).