شكرا لقرائتكم خبر عن أمانات 3 مناطق تلاحق مخالفي البروتوكولات بالإغلاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رصدت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال جولاتها الميدانية 311 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لعددٍ من المطاعم والمقاهي والمنشآت التجارية بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجولات الميدانية أسفرت عن تحرير 311 مخالفة على المنشآت التجارية، وإغلاق ٦٩ منشأة أخرى، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا. ونفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها 872 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت تجارية، وتحرير 7 مخالفات لمنشآت أخرى لمخالفتها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وفي القصيم نظمت الأمانة 2724 جولة رقابية على المنشآت أسفرت عن إصدار 18 مخالفة على عددٍ من المنشآت، إضافة إلى إغلاق 2 من المقاهي لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

أما في المدينة المنورة فقد باشرت الأمانة 3959 بلاغاً الشهر الماضي أنجز منها بشكل كامل 83% فيما يجري التعامل مع باقي البلاغات وفق الإجراءات النظامية المتبعة.