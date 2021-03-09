السعودية | السودان.. حمدوك إلى السعودية في زيارة رسمية اليوم الثلاثاء

شكرا لقرائتكم السودان.. حمدوك إلى السعودية في زيارة رسمية اليوم الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتوجه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وعدداً من المسؤولين السعوديين.

ويرافق حمدوك كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية، والزراعة والغابات، والاستثمار والتعاون الدولي، ومدير جهاز المخابرات العامة، ومحافظ بنك السودان المركزي.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان صحافي، أن الزيارة الرسمية تأتي تعبيراً عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وللبحث في مختلف القضايا محلّ الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين الشقيقين. وأضاف أن الوفد الوزاري المرافق لرئيس الوزراء، سيعقد لقاءات مع نُظرائه السعوديين.