︎
.
اقتحمت سيارة إحدى الصيدليات الكائنة بمنطقة الرياض، وتسببت في تدمير الصيدلية، حتى استقرت بداخلها.
ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة، اثنين من العاملين بالصيدلية يتبادلان أطراف الحديث، إذ بسيارة تقتحم الصيدلية بشكل مفاجئ.
وتسبب الحادث في تهشيم زجاج واجهة الصيدلية الواقعة بحي خنشليلة، وتدمير محتوياتها من الداخل، وذعر العاملين بها.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سيارة تقتحم صيدلية في الرياض وتتسبب في تدميرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.