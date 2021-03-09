شاهد.. سيارة تقتحم صيدلية في الرياض وتتسبب في تدميرها

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اقتحمت سيارة إحدى الصيدليات الكائنة بمنطقة الرياض، وتسببت في تدمير الصيدلية، حتى استقرت بداخلها.

ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة، اثنين من العاملين بالصيدلية يتبادلان أطراف الحديث، إذ بسيارة تقتحم الصيدلية بشكل مفاجئ.

وتسبب الحادث في تهشيم زجاج واجهة الصيدلية الواقعة بحي خنشليلة، وتدمير محتوياتها من الداخل، وذعر العاملين بها.

Source akhbaar24.argaam

