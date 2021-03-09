ولي العهد يستقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان «ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، في العاصمة الرياض الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها، بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان.

كما حضر الاجتماع من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة السفير لدى المملكة.

ووصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الرياض، اليوم، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان، كما كان في استقباله، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان.