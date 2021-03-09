وزارة الدفاع الأمريكية: قلقون من وتيرة هجمات الحوثيين على السعودية

أدانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الهجمات على السعودية وقلقون من وتيرة اعتداءات الحوثيين، وأضافت الوزارة: واشنطن ترغب دائمًا في التأكد من قدرتها على تحريك قدرات عسكرية بسرعة لحماية المصالح المشتركة مع الحلفاء فيما لو تطلب الأمر ذلك.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن تحليق قاذفات بي52 الأمريكية في أجواء الشرق الأوسط خلال الساعات الماضية روتينية.

وقالت الوزارة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر توجيهات متعلقة باستراتيجيات شن ضربات عبر الطائرات المسيرة في إطار إجراءات مراجعة آليات تنفيذ هذه العمليات من أجل التصدي للمجموعات المتطرفة.

إلى ذلك قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن السعودية تواجه تهديدًا أمنيًا من الحوثيين باليمن ودول أخرى.

وأضافت بساكي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن هجمات الحوثيين على السعودية غير مقبولة وخطيرة وتهدد حياة المدنيين بمن فيهم الأمريكيين، مشيرة إلى أن البيت الأبيض سيواصل العمل بشكل وثيق مع السعودية.

وكان المُتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أكد أن الصواريخ والمسيرات التي تطلقها ميليشيات الحوثي، هي إيرانية الصنع، مشيرًا إلى أن التحالف يعد لضربة موجعة للميليشيات الحوثية.

وقال العقيد المالكي: «لدينا صبر تكتيكي واستراتيجي ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين، وصواريخ ومسيرات ميليشيات الحوثي هي إيرانية الصنع».

وأضاف: «ميناء الحديدة يشهد عمليات تهريب للصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي، وصبرنا التكتيكي يمليه حرصنا على سلامة المدنيين.. ملتزمون بقواعد القانون الدولي في عملياتنا بعكس الميليشيات الحوثية».

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