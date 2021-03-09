ولي العهد يستقبل رئيس حكومة ماليزيا والوفد المرافق له بالرياض

وصل الرياض رئيس وزراء ماليزيا، محيي الدين ياسين، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان «ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع»، الذي رحّب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

واستقبل ولي العهد، في وقت سابق، ملك الأردن عبدالله الثاني، الذي وصل الرياض؛ حيث يقوم بزيارة خاصة للمملكة.

وعقد سمو ولي العهد وملك الأردن اجتماعًا في الرياض؛ حيث استعرضا العلاقات الأخوية وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما استقبل ولي العهد في العاصمة الرياض الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها، بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان.

حضر الاجتماع من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة السفير لدى المملكة.