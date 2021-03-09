فريق التطوع في الشمالية يحتفي بـ يوم المرأة العالمي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - الشمالية

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نظم فريق التطوع، التابع للهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، فعالية خاصة بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف 8 مارس من كل عام ميلادي.

هدايا:

وتم توزيع هدايا على عدد من النساء بهذه المناسبة، حيث يعد يوم المرأة العالمي هو اليوم الأمثل للاحتفال بإنجازات المرأة في مختلف المجالات، سواء المجال السياسي، الثقافي، الاجتماعي والاقتصادي.

ويهتم العالم في ذلك اليوم بما حققته النساء من نجاح بمختلف تخصصاتهن.



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