شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية تعاون لتمكين ذوي شهداء الواجب من حقوقهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة الدكتور عواد العواد، ورئيس مجلس إدارة الجمعية سعود العويس.
وتضمنت المذكرة تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهتين في دعم وتمكين ذوي الشهداء حقوقيا ونفسيا واجتماعيا، في ضوء مسارات الدعم المتاحة، وتعزيز قيم التكافل في المجتمع، وتقديم برامج وخدمات لهم بالتعاون مع الشركاء. وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الهيئة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة الفقرة «12» من تنظيم الهيئة.
ويمثل التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ركيزة أساسية لتنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان، حيث وقعت الهيئة منذ إنشائها عددا من مذكرات التعاون والتفاهم في هذا الإطار.
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