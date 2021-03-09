وزير العدل يوجه بتفعيل توثيق الوكالات عن بعد لنزلاء السجون

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وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار الوكالات الالكترونية من خلال الاتصال المرئي مع كتاب العدل المكلفين بمركز عمليات التوثيق، دون الحاجة لوجود كاتب عدل مكلف بالسجن.
وبينت الوزارة أن خدمة المستفيدين من النزلاء كانت تتم سابقا من خلال حضور كاتب عدل إلى السجن، موضحة أنه بعد تفعيل الخدمة الالكترونية بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، ستتم خدمتهم طوال أيام العمل الرسمية الكترونيا من خلال الاتصال المرئي.
وأشارت إلى أن تفعيل الخدمة الجديدة في السجون سيزيد من ضبط الجودة ومتابعتها، ويسهل على جميع النزلاء في السجون إجراء الخدمات التوثيقية بشكل الكتروني وبكل يسر وسهولة وسرعة.
وأكدت وزارة العدل أنه سيتم الاتفاق على جميع الجوانب التنظيمية والتقنية بهذا الخصوص مع المديرية العامة للسجون، لتعميم الخدمة على باقي السجون في المملكة.
وتأتي الخدمة الجديدة ضمن سعي وزارة العدل إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها وأتمتة جميع الإجراءات والأنظمة الإدارية والتوثيقية، للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.
الهدف من تفعيل الخدمة:
- يزيد من ضبط الجودة ومتابعتها
- يسهل على جميع النزلاء في السجون إجراء الخدمات التوثيقية
- التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم
ماذا تتيح الخدمة؟
- تتيح لنزلاء السجون إصدار الوكالات الالكترونية، من خلال الاتصال المرئي مع كتاب العدل المكلفين بمركز عمليات التوثيق، دون الحاجة لوجود كاتب عدل مكلف بالسجن.
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