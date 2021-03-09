شكرا لقرائتكم خبر آل الشيخ يكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلم وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي في دورتها الثالثة جوائزهن، وذلك خلال الحفل الذي أقامته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس بمركز المؤتمرات في الجامعة.

وفازت بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي، والمخصصة في مجال العلوم الصحية، الدكتورة مشيرة بنت عبدالعزيز عناني، وفي مجال العلوم الطبيعية، حصلت عليها الأستاذة مرام بنت زايد اليامي، أما في مجال الأدب، ففازت أثير عبدالله النشمي، في حين فازت سارة بنت رياض الحميدان، بمجال المشاريع الاقتصادية، وفي مجال الأعمال الفنية، فازت الأستاذة سكينه حسن آل طرموخ.

وبهذه المناسبة، ألقى وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، كلمة عبر فيها عن فخره بالمرأة السعودية وما حققته من مشاركة فاعلة في المجالات النظرية والعملية كافة، أسهمت من خلالها في نهضة وتنمية وطنها.

وقالت رئيسة الجامعة، ورئيسة اللجنة العليا للجائزة، الدكتورة إيناس العيسى، في كلمتها بهذه المناسبة «نحتفي اليوم بمساهم شريك لا غنى عنه في مسيرة البناء والتطوير، نحتفي بإنجازات المرأة السعودية التي تؤكد من خلالها بأنها جزء لا يتجزأ من الحراك التنموي الوطني في ظل رؤية المملكة 2030».

واشتملت فقرات الحفل على عرض مرئي بعنوان (بين شمسين) يحكي رحلة تمكين المرأة والقرارات التي ارتبطت بها، تلاه تكريم الفائزات بالجائزة وإلقاء كلماتهن، ثم تكريم الرعاة، وفي ختام الحفل تجول وزير التعليم، في المعرض الفني لطالبات كلية التصاميم والفنون في الجامعة.

الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي:

