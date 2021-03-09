588 مليون زيارة لمنصة مدرستي خلال عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نوه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين للتعليم في المملكة، وتوفير كافة الإمكانات لضمان استمرار الرحلة التعليمية «عن بعد» بحلول متعددة، رغم ظروف جائحة كورونا ، وذلك حرصا منهما على سلامة أبنائهما وبناتهما من الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بقطاعاته العام والجامعي والتدريب التقني من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن هذا العام أثبتت فيه المنظومة التعليمية قدرتها على التحول السريع من التعليم الحضوري مكانيا إلى التعليم الحضوري «عن بعد» خلال 10 ساعات من قرار تعليق الدراسة، والاستمرار في العملية التعليمية من دون انقطاع ليوم واحد، وتعزيز الشراكة المجتمعية لنشر ثقافة التعليم «عن بعد» في المجتمع، إلى جانب مواصلة الجهود لضمان جودة التعليم الالكتروني والتعليم «عن بعد»، من خلال تعدد الخيارات التعليمية، ومرونة الأدوات المستخدمة، وبرامج التدريب، وعمليات الإشراف والمتابعة، وتوفير الأنظمة والتشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية، وأدوات التمكين للمعلمين والمعلمات، وتكافؤ الفرص للجميع لإبراز قدراتهم الإبداعية والتفاعل مع طلابهم في الفصول الافتراضية.

وأضاف أن الوزارة هيأت عدة بدائل تعليمية لاستمرار العملية التعليمية «عن بعد»، من خلال منصة مدرستي، و23 قناة فضائية تعليمية، وقناة عين على «اليوتيوب»، وتطبيق الروضة الافتراضية، منوها بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني في توفير الخيارات التعليمية لمنسوبيها، وتكامل الأدوار في سبيل استمرار العملية التعليمية.

وأكد وزير التعليم أن الأرقام التي سجلها التعليم الحضوري المتزامن «عن بعد» خلال عام من الجائحة تظهر حجم الإنجاز والنجاح الذي تحقق بشهادة 6 منظمات وهيئات دولية أجرت دراستي مقارنة عن التعليم «عن بعد» في المملكة مع 193 دولة حول العالم، وأظهرت نتائج الدراستين تقدم المملكة في 13 مؤشرا من أصل 16 مؤشرا، كما أظهرت جوانب القوة في تجربة المملكة من خلال سرعة الاستجابة، وتنوع الخيارات، والتحسين المستمر.

قنوات تعليمية مجانية:







23 قناة تعليمية مجانية



تغطي كل المناهج والخطط الدراسية



حققت خلال عام أكثر من 230 مليون مشاهدة



بإجمالي 24 مليون ساعة مشاهدة



186 ألف ساعة بث فضائي



أكثر من 23 ألف ساعة تصوير



إحصاءات منصة مدرستي: