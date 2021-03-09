588 مليون زيارة لمنصة مدرستي خلال عام

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وأشار إلى أن هذا العام أثبتت فيه المنظومة التعليمية قدرتها على التحول السريع من التعليم الحضوري مكانيا إلى التعليم الحضوري «عن بعد» خلال 10 ساعات من قرار تعليق الدراسة، والاستمرار في العملية التعليمية من دون انقطاع ليوم واحد، وتعزيز الشراكة المجتمعية لنشر ثقافة التعليم «عن بعد» في المجتمع، إلى جانب مواصلة الجهود لضمان جودة التعليم الالكتروني والتعليم «عن بعد»، من خلال تعدد الخيارات التعليمية، ومرونة الأدوات المستخدمة، وبرامج التدريب، وعمليات الإشراف والمتابعة، وتوفير الأنظمة والتشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية، وأدوات التمكين للمعلمين والمعلمات، وتكافؤ الفرص للجميع لإبراز قدراتهم الإبداعية والتفاعل مع طلابهم في الفصول الافتراضية.
وأضاف أن الوزارة هيأت عدة بدائل تعليمية لاستمرار العملية التعليمية «عن بعد»، من خلال منصة مدرستي، و23 قناة فضائية تعليمية، وقناة عين على «اليوتيوب»، وتطبيق الروضة الافتراضية، منوها بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني في توفير الخيارات التعليمية لمنسوبيها، وتكامل الأدوار في سبيل استمرار العملية التعليمية.
وأكد وزير التعليم أن الأرقام التي سجلها التعليم الحضوري المتزامن «عن بعد» خلال عام من الجائحة تظهر حجم الإنجاز والنجاح الذي تحقق بشهادة 6 منظمات وهيئات دولية أجرت دراستي مقارنة عن التعليم «عن بعد» في المملكة مع 193 دولة حول العالم، وأظهرت نتائج الدراستين تقدم المملكة في 13 مؤشرا من أصل 16 مؤشرا، كما أظهرت جوانب القوة في تجربة المملكة من خلال سرعة الاستجابة، وتنوع الخيارات، والتحسين المستمر.
قنوات تعليمية مجانية:
- 23 قناة تعليمية مجانية
- تغطي كل المناهج والخطط الدراسية
- حققت خلال عام أكثر من 230 مليون مشاهدة
- بإجمالي 24 مليون ساعة مشاهدة
- 186 ألف ساعة بث فضائي
- أكثر من 23 ألف ساعة تصوير
إحصاءات منصة مدرستي:
- عدد زيارات رابط مدرستي 588 مليون زيارة
- أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة مسجلين في المنصة
- 423 ألف معلم ومعلمة
- 19 ألف قائد مدرسة
- 12 ألف مشرف ومشرفة
- أكثر من مليون ولي أمر
- الدروس الافتراضية المنشأة أكثر من 120 مليون درس
- الواجبات المسندة 36 مليون واجب تم تسجيلها في المنصة
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