ولي العهد السعودي وملك الأردن يبحثان القضايا العربية والإقليمية

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية اليوم في الرياض مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عدداً من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس " أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.