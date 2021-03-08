شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: المرأة السعودية تتمتع بكامل الحقوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب كلمة لمنسوبات النيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أثنى فيها على اجتهادهن وتميزهن في الأعمال الموكلة إليهن.

واستهل النائب العام كلمته التي ألقاها عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بالترحيب بمنسوبات النيابة العامة، مثنياً على الدور الكبير الذي يقمن به في العملية العدلية الجزائية في المملكة، ومشيداً بمشاركتهن الفاعلة في الدور الاجتماعي المناط بهن.

وأكد المعجب على تمتع المرأة السعودية بكامل الحقوق التي كفلها الشرع والقانون، بدعم من القيادة الرشيدة حفظها الله، التي أولت مكانة المرأة وتمكينها اهتماماً خاصاً، ومنحتها الفرص الكبيرة للمشاركة في دفع عجلة التنمية الوطنية، تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي جعلت من تمكين المرأة واحداً من أهدافها الرئيسية، وجزءاً لا يتجزأ من التنمية، من خلال الاستثمار في طاقاتها وقدراتها، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، ما يزيد الناتج القومي المحلي للمملكة، ويسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.