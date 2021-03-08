شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها العالمي.. «السديس» يؤكد جهود الكوادر النسائية في الحرمین والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جهود الكوادر النسائية الميدانية والإدارية العاملة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ودورهن الكبير في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين وتسهيل أدائهن النسك والعبادات، منوهاً إلى أن الرئاسة تواصل العمل على تحقيق أقصى استفادة من الكوادر النسائية المتميزة، وتسخير جهودهن في خدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، وتحقيق ما تتطلع إليه من نهضة وتنمية في حزم الخطط التطويرية (2024).

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "تمكين المرأة في الحرمین الشریفین) اليوم.

وأشار "السديس" إلى مراحل تطوير العمل النسائي في الرئاسة، وآلية تطويره، وما حققته من إنجازات خلال السنوات الماضية، وضرورة مواصلة الجهود وتوحيدها، من أجل تسهيل خدمة قاصدات وزائرات الحرمين الشريفين، وفق أعلى وأرقى المعايير العالمية المتبعة، ووفق ضوابط الشريعة الإسلامية الوسطية والمعتدلة.

وتحدث عن عظم العناية والرعاية من القيادة الرشيدة ودعمهم الدائم لكل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات للحجاج والعمار والزوار، وحرص المملكة العربية السعودية على إشراك المرأة في صنع القرار وصناعة النجاحات على جميع الأصعدة المحلية والعالمية.