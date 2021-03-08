شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها العالمي.. «السديس» يؤكد جهود الكوادر النسائية في الحرمین والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "تمكين المرأة في الحرمین الشریفین) اليوم.
وأشار "السديس" إلى مراحل تطوير العمل النسائي في الرئاسة، وآلية تطويره، وما حققته من إنجازات خلال السنوات الماضية، وضرورة مواصلة الجهود وتوحيدها، من أجل تسهيل خدمة قاصدات وزائرات الحرمين الشريفين، وفق أعلى وأرقى المعايير العالمية المتبعة، ووفق ضوابط الشريعة الإسلامية الوسطية والمعتدلة.
وتحدث عن عظم العناية والرعاية من القيادة الرشيدة ودعمهم الدائم لكل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات للحجاج والعمار والزوار، وحرص المملكة العربية السعودية على إشراك المرأة في صنع القرار وصناعة النجاحات على جميع الأصعدة المحلية والعالمية.