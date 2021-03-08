شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» والقائمة بالأعمال الأمريكية يبحثان التعاون في قطاع الترفيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ في مكتبه بمقر الهيئة اليوم, القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

وأكد عمق العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، ومن بينها مجال الترفيه، مشيراً في هذا الصدد إلى قوة ومتانة العلاقات السعودية الأمريكية الاقتصادية، وحجم الاستثمارات الأمريكية الكبيرة في المملكة، وأهمية تعزيزها وتطويرها من خلال قطاع الترفيه.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون في قطاع الترفيه، وأكد أهمية قطاع الترفيه في المملكة ودوره في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، داعياً الشركات الأمريكية المتخصصة في القطاع إلى الاستثمار والتعاون مع نظيراتها في المملكة لإثراء المحتوى الترفيهي ودعمه.

من جانبها أشادت القائمة بالأعمال بأهمية ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في جميع المجالات وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وأهمية قطاع الترفيه والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.