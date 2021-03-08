اخبار السعوديه

رئيس غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم رئيس غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

رئيس غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة

متابعات الخليج 365 - واس


اسمع الخبر

وصل الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري وعدد من المسؤولين.

رئيس غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة - متابعات الخليج 365 رئيس غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة - متابعات الخليج 365 رئيس غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا