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شكرا لقرائتكم رئيس غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08
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رئيس غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة
متابعات الخليج 365 - واس
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وصل الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري وعدد من المسؤولين.
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