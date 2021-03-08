لقطات لاستقبال محمد بن سلمان لملك الأردن وولي عهد البحرين ورئيس وزراء ماليزيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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استقبل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، العديد من الزعماء والمسؤولين خلال زيارتهم إلى الرياض اليوم الاثنين، لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع المملكة.

ملك الأردن:

ووصل إلى الرياض الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

ولي عهد البحرين:

واستقبل ولي العهد كذلك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الذي رحب به الأمير محمد بن سلمان وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

رئيس وزراء ماليزيا:

كما وصل إلى الرياض رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

اجتماعات ولي العهد:

وعقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اجتماعات مع ملك الأردن وولي عهد البحرين ورئيس وزراء ماليزيا، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة ومجالات التعاون الثنائي في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية.



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