الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء ماليزيا في الرياض

متابعات الخليج 365 - واس

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وصل إلى الرياض اليوم دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد محيي الدين ياسين.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.



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