شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم المرأة.. النائب العام يشيد بدور منسوبات النيابة العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب كلمة لمنسوبات النيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أثنى فيها على اجتهادهن وتميزهن في الأعمال الموكلة إليهن.

واستهل النائب العام كلمته التي ألقاها عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بالترحيب بمنسوبات النيابة العامة، مثنياً على الدور الكبير الذي يقمن به في العملية العدلية الجزائية في المملكة، ومشيداً بمشاركتهن الفاعلة في الدور الاجتماعي المناط بهن.

وأكد المعجب على تمتع المرأة السعودية بكامل الحقوق التي كفلها الشرع والقانون، بدعم من القيادة الرشيدة، التي أولت مكانة المرأة وتمكينها اهتماماً خاصاً، ومنحتها الفرص الكبيرة للمشاركة في دفع عجلة التنمية الوطنية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت من تمكين المرأة واحداً من أهدافها الرئيسية، وجزءاً لا يتجزأ من التنمية، من خلال الاستثمار في طاقاتها وقدراتها، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، ما يزيد الناتج القومي المحلي للمملكة، ويسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.