شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار اقتصادي لـ الخليج 365: استهداف الموانئ يؤثر على حرية التجارة العالمية وحركة الملاحة البحرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المستشار الاقتصادي محمد بن صالح الجبر أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، والمملكة قادرة على قيادة العالم اقتصاديا وسياسيا. وأضاف بأن ما نشهده الآن والدور الريادي للمملكة في قطاع البترول وما تعمل به من إجراءات يعتبر صمام أمان للعالم أجمع وسيأتي الوقت المناسب لتأكيد أن مثل تلك الجهود المبذولة أيضا تحافظ ليس على استقرار أسواق النفط فقط بل على الاستقرار السياسي في المنطقة والعالم أجمع.

وتابع الجبر بأن الاعتداءات المتكررة التخريبية تعد انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية ويجب الوقوف بحزم حيال ذلك؛ لأن مثل هذا الاستهداف الغادر والجبان للمملكة يستهدف بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي، موضحا بأن ذلك يؤثر على حرية التجارة العالمية وحركة الملاحة البحرية، فضلا عن ارتفاع تكاليف التأمين وتعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية.