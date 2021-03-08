شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الجوف للأمير بدر بن سلطان: «تعرف غلاتك صدق من طيب ذكراك.. والجوف بأعلى الصوت صاحت تناديك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لا يزالُ أهالي منطقة الجوف يحملون لنائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان مشاعر جياشة تترجم المكانة التي يحتلها في قلوبهم.

فبالرغم من أن فترة توليه إمارة الجوف ليست بالطويلة، إلا أن قُربه من أهالي المنطقة أوجد علاقة من الود المتبادل، فقد استقبلوه حين صدر الأمر الكريم بتعيينه بالحُب، وودعوه مُنتقلاً إلى منطقة مكة المكرمة بالوفاء، كما أن الأثر الذي خلّفه الأمير بدر بن سلطان بين أهالي الجوف جعلهم يتجلّون في التعبير عن مشاعرهم الصادقة التي تعكس أسمى معاني التلاحم بين القيادة والمواطن.

واستمد الأمير بدر بن سلطان هذا النهج من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، اللذين يحرصان ويؤكدان دوماً على وجوب أن يكون المسؤول قريباً من المواطن، مستمعاً لصوته، متلمساً لحاجاته، وهذا ما دفع أحد أبناء منطقة الجوف إلى التعبير عما تكنّه قلوب أبناء المنطقة للأمير بدر بن سلطان في قصيدة.