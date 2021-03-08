السعودية | ولي العهد السعودي وولي عهد البحرين يستعرضان العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي وولي عهد البحرين يستعرضان العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اجتماعاً مع الأمير سلمان بن حمد ولي العهد البحريني

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.