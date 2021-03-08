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السعودية | ولي العهد السعودي وولي عهد البحرين يستعرضان العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اجتماعاً مع الأمير سلمان بن حمد ولي العهد البحريني

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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