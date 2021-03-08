بريطانيا تدين هجمات الحوثيين ضد السعودية.. و«كرومبتون»: «متهورة»

أدان سفير البريطاني في السعودية نيل كرومبتون، هجمات الحوثيين المتهورة على أهداف مدنية.

وأضاف، أن هجمات الحوثيين تأتي في وقت تكثف الأمم المتحدة والسعودية مساعي الحل في اليمن.

إلى ذلك قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن السعودية تواجه تهديدًا أمنيًا من الحوثيين باليمن ودول أخرى.

وأضافت بساكي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن هجمات الحوثيين على السعودية غير مقبولة وخطيرة وتهدد حياة المدنيين بمن فيهم الأمريكيين، مشيرة إلى أن البيت الأبيض سيواصل العمل بشكل وثيق مع السعودية.

وكان المُتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أكد أن الصواريخ والمسيرات التي تطلقها ميليشيات الحوثي، هي إيرانية الصنع، مشيرًا إلى أن التحالف يعد لضربة موجعة للميليشيات الحوثية.

وقال العقيد المالكي في تصريحات للعربية: «لدينا صبر تكتيكي واستراتيجي ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين، وصواريخ ومسيرات ميليشيات الحوثي هي إيرانية الصنع».

وأضاف: «ميناء الحديدة يشهد عمليات تهريب للصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي، وصبرنا التكتيكي يمليه حرصنا على سلامة المدنيين.. ملتزمون بقواعد القانون الدولي في عملياتنا بعكس الميليشيات الحوثية».

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