عقدا اجتماعًا مشتركًا.. ولي العهد على رأس مستقبلي ملك الأردن في الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان «ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع»؛ ملك الأردن عبدالله الثاني، الذي وصل الرياض، منذ قليل؛ حيث يقوم بزيارة خاصة للمملكة.

وعقد سمو ولي العهد وملك الأردن اجتماعًا في الرياض؛ حيث استعرضا العلاقات الأخوية وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

ووصل ملك الأردن الرياض، وشارك في استقباله الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد العيسى.

وقد وصل برفقة جلالة ملك الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.

كان الديوان الملكي الأردني أعلن أن عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، غادر بلاده، اليوم الاثنين، متجهًا إلى السعودية في زيارة خاصة.

وقال الحساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي على موقع «تويتر»: «جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة العربية السعودية».