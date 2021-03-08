5 أنواع من المخالفات تتصدر «الأكثر رصدًا» في الجولات الرقابية بالرياض

كشفت أمانة منطقة الرياض عن المخالفات الأكثر رصدًا من قبل مراقبيها، خلال الجولات الميدانية والتي تمثلت في التهاون بارتداء الكمامات، وعدم قياس درجة حرارة الزبائن والعاملين، والتجمعات المخالفة للاشتراطات الصحية، وخلو المنشآت من التجهيزات الوقائية، وعدم وضع الإرشادات اللازمة.

ونفذت أمانة منطقة الرياض 137.567 جولة رقابية في شهر فبراير الماضي للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، ضمن جهودها لحماية السكّان من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفرت الحملات الرقابية عن إغلاق 2.269 منشأة تجارية غير متقيدة بالتدابير الوقائية، كما رصد مراقبو أمانة الرياض 12.131 مخالفة خلال الشهر الماضي، شملت مختلف الأنشطة.

وتأتي الجهود الرقابية لأمانة منطقة الرياض متكاملة مع أعمال الإصحاح البيئي والصحة العامة، وما تشمله من تعقيم للطرق والأرصفة وتطهير للحاويات بهدف حماية الأحياء السكنية من الأوبئة وتوفير بيئة آمنة وصحية للسكان.

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