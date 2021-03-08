اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي قبل وصوله «خميس مشيط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، منذ قليل، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميلشيات الحوثي «المدعومة من إيران» تجاه خميس مشيط.

وأوضح التحالف أن ميليشيات الحوثي ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي، وفقًا للعربية.

وأضاف: «نتعامل بحكمة مع التجاوزات، وسنتحرك في إطار القانون الدولي الإنساني».

وكان المُتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، قد أكد أن الصواريخ والمسيرات التي تطلقها ميليشيات الحوثي، هي إيرانية الصنع، مشيرًا إلى أن التحالف يعد لضربة موجعة للميليشيات الحوثية.

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