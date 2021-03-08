بالصور.. مقاتلات سعودية وقاذفات استراتيجية أمريكية «B52» تجري تدريبًا مشتركًا

أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمرينًا ثنائيًا، شاركت فيه مقاتلات «إف-15 إس إي» السعودية، والقاذفات الاستراتيجية «بي-52» التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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