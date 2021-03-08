فيديو يوثق لحظة قصف ورش صواريخ باليستية وطائرات حوثية مفخخة بصنعاء

وثق تحالف دعم الشرعية في اليمن، لحظة قصف ورش صناعة الصواريخ الباليستية وتفخيخ الطائرات المسيرة التابعة لميلشيات الحوثي الإرهابية «المدعومة من إيران» في صنعاء؛ حيث يجري تجميع المكونات المهربة فيها وفي مواقع أخرى.

ونشر الحساب الرسمي لقناة «الإخبارية» عبر موقع «تويتر» لحظة قصف المواقع التابعة للميلشيات الإرهابية؛ حيث تصنع الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة التي يتم إطلاقها تجاه المملكة.

وكان المُتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، قد أكد أن الصواريخ والمسيرات التي تطلقها ميليشيات الحوثي، هي إيرانية الصنع، مشيرًا إلى أن التحالف يعد لضربة موجعة للميليشيات الحوثية.

وقال العقيد المالكي في تصريحات للعربية: «لدينا صبر تكتيكي واستراتيجي ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين، وصواريخ ومسيرات ميليشيات الحوثي هي إيرانية الصنع».

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