شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: تصعيد الهجمات ضد المملكة يجسّد عدم جديّة مرتكبيها بشأن السلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _نتعاون مع المسؤولين في المملكة لبحث سبل دعمها للدفاع عن أراضيها

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء الهجمات التي تتعرض لها المملكة، مؤكدةً أن القيام بتصعيد الهجمات ضد المملكة يجسّد عدم جديّة مرتكبيها بشأن السلام.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في المؤتمر الصحفي اليومي استمرار الإدارة الأمريكية في التعاون الوثيق مع المسؤولين في المملكة لبحث سبل دعم المملكة في الدفاع عن أراضيها ضد هذه التهديدات.