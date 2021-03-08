شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن رأس تنورة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رأس تنورة شبه جزيرة تحيط بها مياه الخليج العربي من 3 جهات، وتقع شرق المملكة، وكان يطلق عليها سابقا «رحيمة»، وتكتسب رأس تنورة أهميتها في احتضان أراضيها أحد أكبر مصافي النفط في العالم وميناءين لشحن النفط ومعملا للغاز وآخر لإنتاج الكبريت وكذلك أول وأكبر محطة كهرباء بخارية في الشرق الأوسط.

وتعد مصفاة رأس تنورة أكبر المصافي بالمملكة وأولها إذ أنشئت عام 1949، وهي أكبر مصفاة بالشرق الأوسط، وتعد أكبر ميناء لشحن النفط في العالم، كما يوجد بها معمل تجزئة الغاز في الجعيمة ويعتبر من أكبر معامل تجزئة الغاز الطبيعي في العالم وتشحن أغلب منتجاته إلى الجبيل الصناعية دعماً للصناعات البتروكيماوية.